Россиянам объяснили природу «разводов» на стекле авто

Многие водители в России наверняка замечали загадочные «точки» на заднем стекле своих автомобилей, — они не исчезают, даже после тщательной мойки. Эти загадочные круги расположены внутри стекла, и эксперты объяснили, почему они появляются.

Дело в том, что лобовое стекло автомобилей изготавливается из специального ламинированного стекла, которое обеспечивает ударопрочность и защиту от ультрафиолетовых лучей. Однако для боковых и задних стёкол используется закалённое стекло, которое менее прочное, но всё равно очень важное для безопасности.

«Точки» на заднем стекле — это часть процесса его закалки. В процессе производства стекло нагревается до более чем 500 градусов по Цельсию и затем быстро охлаждается холодным воздухом. Это вызывает неравномерное сокращение материала, что и приводит к образованию характерных «точек». Когда свет падает под нужным углом, эти точки становятся особенно заметными. Это не дефект, а стандартная часть технологии. Если вам когда-нибудь придётся заменить заднее стекло, новые «точки» появятся и на нем, возможно, с другим узором.