Россиянам объяснили природу «выстрела» с Солнца в сторону Земли

Солнце «отправило» два облака плазмы в сторону Земли 7 и 9 сентября, но астрофизик Дмитрий Бисикало успокаивает: это вполне обычные выбросы коронарной массы. Он пояснил, что такие облака состоят из потока частиц, главным образом протонов и гелия. Если они дойдут до Земли, можно ожидать красивые полярные сияния и, возможно, небольшие магнитные бури.

Корональные выбросы массы происходят регулярно, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Эти выбросы плазмы сопровождаются магнитными полями и часто возникают после солнечных вспышек. В моменты максимальной активности Солнце может выбрасывать такие облака несколько раз в день. В этот раз ожидается слабое магнитное возмущение, оцениваемое на уровнях G1-G2 по 5-балльной шкале.

Учёные из Института прикладной геофизики подтвердили, что накануне было зарегистрировано пять вспышек класса М. Вспышки делятся на классы от A до X в зависимости от их мощности, и каждая следующая буква обозначает увеличение энергии в 10 раз. Когда такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, при попадании на Землю они могут вызвать небольшие магнитные бури.