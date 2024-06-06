Россиянам описали портрет типичной «жертвы» телефонных мошенников

Опубликовано 06 июня 2024, 22:02
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Россиянам описали портрет типичной «жертвы» телефонных мошенниковЕго составили аналитики компании Билайн
Эксперты компании Билайн рассказали, каким людям чаще всего звонят мошенники
Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года не оставил покоя клиентам «Билайна» в апреле, пытаясь дозвониться более 3 тысяч раз за 14 минут. Эту информацию поделился Петр Алферов, ответственный за борьбу с мошенничеством в компании. За первые пять месяцев 2024 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 45 миллионов мошеннических и 63 миллиона спам-звонков.
По данным оператора, мошенники чаще всего звонили мужчинам в возрасте от 35 до 40 лет. Однако и женщины того же возраста также попадали под атаки. Более 25% потенциальных жертв проживают в Москве, а также в списке топ-5 регионов оказались Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань и Ростов-на-Дону.