Россиянам отключат китайскую платёжную систему UnionPay для оплаты за рубежом

Россиянам отключат китайскую платёжную систему UnionPay для оплаты за рубежомСША внесли новые российские банки в санкционный список
США и Великобритания внесли в санкционный список SDN очередные российские банки: МТС-банк, «Приморье», «Зенит», «Уралсиб». В вязи с этим банк «Приморье» предупредил своих клиентов, намеренных выехать за рубеж, о возможном отключении там китайской платёжной системы UnionPay, которой активно пользуются россияне.
Фото: Fintechfutures.com
Попадание в SDN означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах. Также это предполагает риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнёров.
Как сообщается, UnionPay может быть отключена для подсанкционных российских банков. Поэтому для финансовой безопасности стоит снять наличные в «ближайшее время».
Об этом предупредил и банк «Санкт-Петербург».
«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — сообщил банк «Приморье» в своём Telegram-канале.