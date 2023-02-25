Россиянам отключат китайскую платёжную систему UnionPay для оплаты за рубежом

Попадание в SDN означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах. Также это предполагает риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнёров.

Как сообщается, UnionPay может быть отключена для подсанкционных российских банков. Поэтому для финансовой безопасности стоит снять наличные в «ближайшее время».

Об этом предупредил и банк «Санкт-Петербург».

«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — сообщил банк «Приморье» в своём Telegram-канале.