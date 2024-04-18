Россиянам отключат возможность входа через Apple и Google ID

Цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» объявил, что с 22 апреля не будет больше доступа через Google или Apple ID. Они просят пользователей убедиться, что их электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль, чтобы сохранить доступ к аккаунту.

То же самое сообщила и онлайн-площадка VK Play, которая просит пользователей изменить способ входа. Вместо Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam нужно выбрать авторизацию через «Почту Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники». Важно выбрать тот способ входа, который использовался ранее, а затем — тот, который будет использоваться в будущем.

Эти изменения связаны с законом, принятым в России с 1 декабря 2023 года, который запрещает регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почт. Теперь доступ к сайтам предоставляется через номер телефона, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую инфосистему, принадлежащую гражданам России или российским компаниям.