Россиянам открыли доступ к бета-версии «VK доски»

Технологический холдинг VK представил новую бета-версию сервиса под названием «VK доска», которая призвана заменить онлайн-доски Miro, отключающиеся для россиян с 12 сентября. В пресс-релизе компании сообщается, что новый инструмент предназначен для визуализации информации и совместной работы.

«VK доска» — это бесплатный сервис, который можно использовать для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Пользователи смогут создавать интерактивные доски с неограниченным числом участников, добавлять текст, изображения, ссылки и другие элементы. Также предусмотрены функции установки таймера для эффективного управления временем.

В компании отметили, что сервис находится на стадии бета-тестирования, и в ближайшее время появится возможность переноса данных из других платформ.