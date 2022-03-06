Россиянам перестали звонить мошенники. Потому что они придумали новый способ

Как отмечается, спад телефонного мошенничество отметили представители банков — их системы безопасности отслеживают, использовался ли ранее входящий номер телефона для мошенничества, и при необходимости вызов блокируется. По данным платформы «Мошеловка», количество мошеннических звонков снизилось в 10 раз — до 24 февраля количество жалоб на такие вызовы составляло 62,4% от общего объёма обращений, а после этой даты снизилось до 18%.

Но одновременно с этим мошенники начали применять новый метод — вредоносную рекламу в соцсетях и рассылках по электронной почте с фишинговыми ссылками. Само собой, повод, с помощью которого мошенники пытаются втянуть пользователей в свои схемы, связан с последними новостями: событиями на Украине и экономикой.

Рассылки связаны с возможной потерей денег или получением помощи. Люди не задумываясь переходят по таким ссылкам и выполняют требования мошенников.

Сообщается, что сейчас такой вид мошенничества вырос до 29%, до 24 февраля число вредоносных рассылок было не более 7-10%.