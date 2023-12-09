Россиянам показали функциональный руль электромобиля «Атом»

Автопроизводитель «Кама» представил обновлённый руль для своего электромобиля «Атом». Новый дизайн руля стал более удобным, с добавлением подрулевых переключателей и дополнительных кнопок, при этом дисплей остался на своём месте. Руль в «Атоме» выступает как «командный» центр, объединяя мультимедийные и пользовательские системы, и предлагает управление как в touch-режиме, так и с использованием джойстиков.

Этот руль, по словам представителей «Кама», предоставляет водителю прямой доступ ко всей основной информации, делая управление интуитивно понятным. Система управления предлагает два варианта — touch-режим или джойстики, что призвано сделать процесс более комфортным. Аналогичные системы используются в гоночных машинах, таких как болиды «Формулы-1».

«Атом» был представлен в мае 2023 года, обещая запас хода около 500 км и разгон до 100 км/ч за 8 секунд. Обновлённый руль выделяется стремлением объединить все функции управления в одном месте для удобства водителя. Предсерийная версия ожидается в 2024 году, а массовое производство начнётся в 2025 году.