Россиянам показали функциональный руль электромобиля «Атом»Его презентовал производитель авто, компания «Кама»
Компания «Кама» показала высокотехнологичный руль для электромобиля «Атом»
Автопроизводитель «Кама» представил обновлённый руль для своего электромобиля «Атом». Новый дизайн руля стал более удобным, с добавлением подрулевых переключателей и дополнительных кнопок, при этом дисплей остался на своём месте. Руль в «Атоме» выступает как «командный» центр, объединяя мультимедийные и пользовательские системы, и предлагает управление как в touch-режиме, так и с использованием джойстиков.
Этот руль, по словам представителей «Кама», предоставляет водителю прямой доступ ко всей основной информации, делая управление интуитивно понятным. Система управления предлагает два варианта — touch-режим или джойстики, что призвано сделать процесс более комфортным. Аналогичные системы используются в гоночных машинах, таких как болиды «Формулы-1».
«Атом» был представлен в мае 2023 года, обещая запас хода около 500 км и разгон до 100 км/ч за 8 секунд. Обновлённый руль выделяется стремлением объединить все функции управления в одном месте для удобства водителя. Предсерийная версия ожидается в 2024 году, а массовое производство начнётся в 2025 году.