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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 21:58
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Россиянам показали, как отечественная ОС «Аврора» работает на Steam Deck

Работа ОС на портативной консоли была показана на конференции разработчиков
В ходе первого митапа для игровых разработчиков и разработчиков мобильной ОС «Аврора» умелец показал работоспособность Steam Deck под управлением ОС «Аврора»
Россиянам показали, как отечественная ОС «Аврора» работает на Steam Deck
© Edgar Almeida

В интернете появилось видео, где показывают, как работает портативная американская игровая консоль Steam Deck от компании Valve, на которой установлена отечественная операционная система «Аврора». Это видео было снято 8 апреля во время встречи для разработчиков игр и создателей мобильных ОС «Аврора», организованной совместно с РВИ (Развитие видеоигровой индустрии).

Хотя в видео не показано, как консоль запускает игры, можно увидеть, как работает операционная система на устройстве. Видео демонстрирует, что интерфейс «Аврора» работает на Steam Deck гладко и без сбоев.

Портативная консоль Steam Deck поставляется с предустановленной операционной системой SteamOS, основанной на Linux, и может запускать множество требовательных игр для Windows благодаря Steam Proton. Эта консоль доступна в двух версиях: с LCD-дисплеем и OLED-экраном, причём последняя обладает более высокой производительностью за счёт современных технологий производства процессора и оперативной памяти.

Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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