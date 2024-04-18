Россиянам показали, как отечественная ОС «Аврора» работает на Steam Deck

В интернете появилось видео, где показывают, как работает портативная американская игровая консоль Steam Deck от компании Valve, на которой установлена отечественная операционная система «Аврора». Это видео было снято 8 апреля во время встречи для разработчиков игр и создателей мобильных ОС «Аврора», организованной совместно с РВИ (Развитие видеоигровой индустрии).

Хотя в видео не показано, как консоль запускает игры, можно увидеть, как работает операционная система на устройстве. Видео демонстрирует, что интерфейс «Аврора» работает на Steam Deck гладко и без сбоев.

Портативная консоль Steam Deck поставляется с предустановленной операционной системой SteamOS, основанной на Linux, и может запускать множество требовательных игр для Windows благодаря Steam Proton. Эта консоль доступна в двух версиях: с LCD-дисплеем и OLED-экраном, причём последняя обладает более высокой производительностью за счёт современных технологий производства процессора и оперативной памяти.