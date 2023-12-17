Россиянам показали, как выглядит «виновник» аномальных снегопадов

Циклон «Ваня» приносит аномальные снегопады в центральную часть России, и Роскосмос использует гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» для отслеживания его движения. Космический снимок, сделанный спутником, показывает, что циклон вызвал рекордный снегопад в Московской области, являясь самым снежным днём за последние 60 лет.

Циклон начал своё воздействие над Молдавией, переместился к Балтийскому морю и объединился с атлантическим циклоном. В результате непогода охватила Московскую область, где за минувшие сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть нормы декабря. Эти аномальные погодные условия привели к отмене многих автобусных рейсов в Липецкой области. По прогнозам, сугробы в Москве могут достичь полуметра высотой к началу выходных, а температура воздуха ожидается повыситься до нуля к концу недели при высокой влажности.