Россиянам показали новое поколение терминалов для оплаты улыбкой

Опубликовано 10 июня 2024, 21:41
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Россиянам показали новое поколение терминалов для оплаты улыбкойРазработанных Сбером
Сбер показал мобильные терминалы для оплаты улыбкой
На фестивале рестораторов России GASTREET был представлен новый терминал, который сделает оплату более удобной для посетителей ресторанов и курьеров, доставляющих еду.
Раньше устройства были прикреплены к определённому месту, например, к кассе. Теперь новое поколение смарт-терминалов можно использовать где угодно, не ограничиваясь стойкой кассы.
Это удобно как для официантов в ресторанах, так и для курьеров и интернет-магазинов, принимающих оплату на выезде. Платить можно картой, через платёжные стикеры, бесконтактно, по QR-коду и даже по биометрии.
Источник:rb.ru
Автор:Николай Шелофастов
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