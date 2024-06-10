Наука и технологии
Опубликовано 10 июня 2024, 21:41
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Россиянам показали новое поколение терминалов для оплаты улыбкой

Разработанных Сбером
Сбер показал мобильные терминалы для оплаты улыбкой
Россиянам показали новое поколение терминалов для оплаты улыбкой
© belizvest.ru

На фестивале рестораторов России GASTREET был представлен новый терминал, который сделает оплату более удобной для посетителей ресторанов и курьеров, доставляющих еду.

Раньше устройства были прикреплены к определённому месту, например, к кассе. Теперь новое поколение смарт-терминалов можно использовать где угодно, не ограничиваясь стойкой кассы.

Это удобно как для официантов в ресторанах, так и для курьеров и интернет-магазинов, принимающих оплату на выезде. Платить можно картой, через платёжные стикеры, бесконтактно, по QR-коду и даже по биометрии.