Россиянам покажут бесплатные фильмы без рекламы в обмен на опросы

Команда видеохостинга Rutube планирует запустить новый онлайн-кинотеатр List. Главное его изюминкой станет доступ к контенту без рекламы в обмен на прохождение опросов. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к компании.

Видеоплатформа Rutube List с возможностью бесплатного просмотра контента должна заработать уже до конца лета. Раздел с таким названием уже есть на сайте Rutube. Также уже зарегистрирован сайт Rutubelist.ru, на котором даётся краткое описание.