Россиянам порекомендовали отключать GPS и Wi-Fi на морозе

Зимой аккумуляторы гаджетов разряжаются быстрее, и это связано с тем, что на морозе замедляются химические процессы в батареях. Как пояснил Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», низкие температуры увеличивают сопротивление внутри батареи, замедляя движение заряженных частиц. Это приводит к тому, что устройства начинают терять заряд значительно быстрее, особенно в условиях холода.

Чтобы минимизировать потерю заряда в мороз, Казаков советует заранее зарядить телефон до полного уровня. Он также отметил, что несколько простых приёмов могут помочь сохранить батарею: отключение служб геолокации, закрытие ненужных приложений, использование режима энергосбережения и переведение телефона в авиарежим, если нет сети. Помимо этого, рекомендуется выключить Bluetooth, Wi-Fi и GPS, чтобы устройство не тратило заряд на поиск сигнала.

Казаков подчеркнул, что главное правило для поддержания работоспособности гаджета в холодную погоду — это тепло. Он советует носить телефон в теплом месте, например, во внутреннем кармане куртки, рядом с телом. Для более эффективной защиты батареи можно использовать специальные чехлы с дополнительной изоляцией или просто держать телефон под одеждой, чтобы сохранить тепло и избежать его быстрого разряда.