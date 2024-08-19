Россиянам посоветовали чинить гаджеты только в официальных сервисах

Ремонт электроники, такой как смартфоны или ноутбуки, лучше доверять официальным сервисным центрам, а не неавторизованным мастерским, которые могут только усугубить проблему. Станислав Гаврилов, начальник центра пост-продажного обслуживания МТС, объяснил, что неавторизованные центры часто используют неоригинальные или б/у запчасти, что может привести к новым неисправностям или даже ухудшить состояние устройства.

Гаврилов также развеял миф, что авторизованные сервисные центры пытаются завышать стоимость ремонта, признавая его «не гарантийным». По его словам, все затраты на ремонт покрываются производителем, что делает процесс более прозрачным для клиентов. «В крупных розничных сетях обязательства по ремонту чётко прописаны, что упрощает обслуживание», — добавил он.

При необходимости ремонта устройства Гаврилов рекомендует обращаться именно в авторизованные сервисные центры. Там используются только оригинальные запчасти и проверенные методики, а сотрудники проходят специальное обучение. Перед тем, как отнести устройство на ремонт, полезно перезагрузить его и обновить ПО, отключить блокировки и сделать резервную копию данных, чтобы избежать потерь и сбоев.