Россиянам посоветовали отказаться от спорта в жару

По словам специалиста, в жаркую погоду лучше, действительно, ограничить физическую активность. Дело в том, что во время занятий спортом выделяется повышенное эндогенное тепло — тепло тела. Нормальной температурой принято считать 37,5–38 градусов.

“А при физической нагрузке она может быть уже 39–40 градусов. Еще и снаружи на улице 40 градусов. Быстрее наступает перегрев, поэтому и рекомендуют снижать нагрузки”, — объяснил Карабиненко.

Он также напомнил о важности употребления жидкости в условиях жаркой погоды. Лучше всего остановиться на охлажденной воде, но охладить, на удивление, способен и горячий зеленый чай.

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