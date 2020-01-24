Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Китай

В случае же, если поездки не избежать, то специалисты советуют избежать посещения различного рода рынков, особенно тех, на прилавках которых лежат продукты животного происхождения и морепродукты. Помимо этого врачи не советуют гулять по зоопаркам и прочим заведениями и мероприятиям, участие в которых принимают животные. Еще одним важным советом может оказаться совет об отказе от употребления воды из-под крана — вместо данного решения лучше отдать предпочтение бутилированной воде.

Напомним, что чуть ранее появились сообщения о вспышке эпидемии нового коронавируса на территории Китая, в результате чего было заражено более 500 человек, причем около 25 из них уже погибли.