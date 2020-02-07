Наука и технологии
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Россиянам позволят запускать дроны без разрешения
Но есть и свои нюансы
Напомним, что ранее для того, чтобы запустить дрон, от россиян требовали получение специального документа на его эксплуатацию. Сейчас же, правительство страны приняло решение позволить владельцам запускать беспилотники без разрешения.
Согласно пункту 52 постановления владельцы дронов, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг, могут себе позволить запустить аппарат днем в пределах видимости от управляющего на высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды. Однако данное послабление не касается аэродромов, зон, запретных для полетов, а также местам проведения массовых и спортивных мероприятий. Так, для осуществления полета беспилотных летательных аппаратов в данных зонах владельцам все еще требуется получение временного разрешения на эксплуатацию устройства.
Отметим, что ранее подобное разрешение обязаны были получать абсолютно все владельцы дронов для любых полетов.