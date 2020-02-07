Россиянам позволят запускать дроны без разрешения

Согласно пункту 52 постановления владельцы дронов, максимальная взлетная масса которых не превышает 30 кг, могут себе позволить запустить аппарат днем в пределах видимости от управляющего на высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды. Однако данное послабление не касается аэродромов, зон, запретных для полетов, а также местам проведения массовых и спортивных мероприятий. Так, для осуществления полета беспилотных летательных аппаратов в данных зонах владельцам все еще требуется получение временного разрешения на эксплуатацию устройства.

Отметим, что ранее подобное разрешение обязаны были получать абсолютно все владельцы дронов для любых полетов.