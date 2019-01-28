Россиянам предложат зарабатывать на продаже личных данных

Фонд развития интернет-инициатив предложил внести в российское законодательство поправки, которые позволят россиянам продавать свои личные данные. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на полученные документы.

Поправки в закон «Об информации» должны разрешить свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. По задумке авторов проекта, на продаже личных данных пользователи смогут зарабатывать до 60 тысяч рублей в год.

Если поправки одобрят, то пользователи смогут предлагать организациям свои данные с определённой целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Организации смогут покупать данные, если пользователи дают согласие на их обработку с перечислением им процента от сделки. Также пользователи смогут отказаться от обработки данных и тогда их должны исключить из общей подборки.

Впрочем, эксперты отмечают, что такая сумма сильно преувеличена, а законопроект недостаточно защищает конфиденциальность и разработан в интересах коммерческих организаций, таких как банки, операторы связи и крупные интернет-сервисы.