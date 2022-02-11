Россиянам предсказали рост числа «коронавирусных» мошенников

Россиянам предсказали рост числа «коронавирусных» мошенниковИ даже предположили, как именно они будут обманывать
По словам обозревателя портала Computer Reseller News Александра Маляревского, связано это будет со всё большим распространением омикрон-штамма COVID-19. Специалист отметил, что мошенники — очень изобретательны, а потому всегда используют самые разнообразные способы выуживания приватной информации своих жертв.
Маляревский считает, что злоумышленники могут совершенно по-разному использовать тему пандемии. Но чаще всего они будут использовать в своих целях старые-добрые фишинговые рассылки.
В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность.
По словам эксперта, универсальной защитой в данном случае будет внимательность и настороженность при любых несостыковках.