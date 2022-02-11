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Россиянам предсказали рост числа «коронавирусных» мошенников

И даже предположили, как именно они будут обманывать
В сети появилось мнение, что в ближайшее время в России активизируются мошенники, спекулирующие на теме коронавируса.
Россиянам предсказали рост числа «коронавирусных» мошенников

По словам обозревателя портала Computer Reseller News Александра Маляревского, связано это будет со всё большим распространением омикрон-штамма COVID-19. Специалист отметил, что мошенники — очень изобретательны, а потому всегда используют самые разнообразные способы выуживания приватной информации своих жертв.

Маляревский считает, что злоумышленники могут совершенно по-разному использовать тему пандемии. Но чаще всего они будут использовать в своих целях старые-добрые фишинговые рассылки.

В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность.

Александр Маляревский

По словам эксперта, универсальной защитой в данном случае будет внимательность и настороженность при любых несостыковках.

Источник: Радио Sputnik
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