Россиянам присвоят индивидуальные QR-коды для оплаты покупок

Банк России рассмотрит идею создания персонального QR-кода для покупателей, который можно будет использовать при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Как считает Артём Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine, такая технология может стать востребованной в нашей стране, но бизнесу нужно подготовиться к её внедрению. Главная задача — расширить возможности покупок. Сейчас покупатели сканируют QR-код, который генерирует продавец, но с новым подходом код будет принадлежать самому покупателю, а продавец сможет его считывать.

Журавлев упоминает, что подобные системы уже активно используются в Китае, и у них есть большой потенциал для развития в России. Он уверен, что если Центральный банк вместе с НСПК и бизнесом будет активно информировать население о новом способе оплаты, технология быстро завоюет популярность. По его словам, у персонального QR-кода есть много преимуществ, в том числе безопасность и ускоренная оплата, что особенно актуально в магазинах с большим потоком клиентов. Если кто-то попытается сфотографировать чужой код, он не сможет его использовать, так как потребуется верификация в мобильном приложении.

Однако, чтобы персональные QR-коды заработали, продавцы тоже должны будут адаптироваться и приобрести специальное оборудование для их считывания. Журавлев отметил, что Paygine готова к любым изменениям в платёжных сценариях. и уже работает над внедрением QR-кодов для продавцов. Он также заявил, что компания готова участвовать в пилотных проектах с Центральным банком. Кроме того, Банк России планирует развивать возможности СБП, включая использование биометрии и создание сервисов для государственных платежей.