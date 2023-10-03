Россиянам продлили период бесплатного использования интернет-ресурсов

Правительство приняло решение увеличить бесплатный доступ к важным интернет-ресурсам с 24 часов до целых 7 суток. Это означает, что люди смогут пользоваться определёнными веб-сайтами без оплаты, независимо от состояния своего счета. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Список интернет-ресурсов, доступных бесплатно, формируется специальной правительственной комиссией, руководимой вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Информация о том, какие ресурсы включены в этот список, будет доступна на официальном сайте Роскомнадзора.

На данный момент в этом списке уже есть такие ресурсы, как портал Госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».