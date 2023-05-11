Наука и технологии
10:46, 11 мая 2023
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Россиянам раскрыли действенный способ вычислить извращенцев в соцсетях

С такими людьми стоит быть внимательнее

Сексолог Александра Миллер поделилась несколькими сигналами, которые могут помочь определить потенциального «извращенца» в социальных сетях.

По словам Миллер, пользователи, у которых в профиле нет фотографий или минимальной информации о себе, должны вызывать подозрения.

Она также советует быть настороже с теми, кто сразу же переходит к пошлым шуткам и отправке откровенных фотографий. «Если человек сразу переходит на излишне откровенные темы, это может указывать на некоторые проблемы», — уточнила специалист.

Ещё потенциальными извращенцами могут быть те, кто активно демонстрирует свои дорогие вещи или часто публикует фотографии обнажённого тела. Миллер предупредила, что такое поведение может выглядеть недостоверно и вызывать сомнения в адекватности человека.

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