Россиянам раскрыли действенный способ вычислить извращенцев в соцсетях

По словам Миллер, пользователи, у которых в профиле нет фотографий или минимальной информации о себе, должны вызывать подозрения.

Она также советует быть настороже с теми, кто сразу же переходит к пошлым шуткам и отправке откровенных фотографий. «Если человек сразу переходит на излишне откровенные темы, это может указывать на некоторые проблемы», — уточнила специалист.

Ещё потенциальными извращенцами могут быть те, кто активно демонстрирует свои дорогие вещи или часто публикует фотографии обнажённого тела. Миллер предупредила, что такое поведение может выглядеть недостоверно и вызывать сомнения в адекватности человека.