Россиянам раскрыли новую тактику телефонных мошенников

По словам аналитика ESET Станислава Жураковского, потенциальной жертве друг за другом звонят несколько человек. Они представляются сотрудниками различных ведомств, тем самым сбивая и подавляя бдительность, пишет Коммерсантъ.

Стандартный сценарий выглядит так: сначала звонит «помощник следователя» и говорит, что вы стали свидетелем (либо пострадавшим) в крупном деле о мошенничестве с банковскими счетами.

После этого вам же приходит звонок якобы от финансовой организации или Центрального банка для подтверждения информации о мошенничестве. Именно в этот момент они попытаются обмануть вас, предложив «занести данные банковской карты в специальный реестр». На деле же ваши деньги, хранящиеся на ней, будут похищены.