Наука и технологии
Сегодня в 10:20
1 мин.

Россиянам раскрыли новую тактику телефонных мошенников

Стоит признать — она достаточно оригинальна
В сети появилась информация о свежей схеме, которую для себя открыли телефонные мошенники. Теперь они работают не от имени одного человека, а разыгрывают полноценные «аудиоспектакли».
Россиянам раскрыли новую тактику телефонных мошенников

По словам аналитика ESET Станислава Жураковского, потенциальной жертве друг за другом звонят несколько человек. Они представляются сотрудниками различных ведомств, тем самым сбивая и подавляя бдительность, пишет Коммерсантъ.

Стандартный сценарий выглядит так: сначала звонит «помощник следователя» и говорит, что вы стали свидетелем (либо пострадавшим) в крупном деле о мошенничестве с банковскими счетами.

После этого вам же приходит звонок якобы от финансовой организации или Центрального банка для подтверждения информации о мошенничестве. Именно в этот момент они попытаются обмануть вас, предложив «занести данные банковской карты в специальный реестр». На деле же ваши деньги, хранящиеся на ней, будут похищены.