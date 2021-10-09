Россиянам раскрыли новую тактику телефонных мошенников

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Россиянам раскрыли новую тактику телефонных мошенниковСтоит признать — она достаточно оригинальна
В сети появилась информация о свежей схеме, которую для себя открыли телефонные мошенники. Теперь они работают не от имени одного человека, а разыгрывают полноценные «аудиоспектакли».
По словам аналитика ESET Станислава Жураковского, потенциальной жертве друг за другом звонят несколько человек. Они представляются сотрудниками различных ведомств, тем самым сбивая и подавляя бдительность, пишет Коммерсантъ.
Стандартный сценарий выглядит так: сначала звонит «помощник следователя» и говорит, что вы стали свидетелем (либо пострадавшим) в крупном деле о мошенничестве с банковскими счетами.
После этого вам же приходит звонок якобы от финансовой организации или Центрального банка для подтверждения информации о мошенничестве. Именно в этот момент они попытаются обмануть вас, предложив «занести данные банковской карты в специальный реестр». На деле же ваши деньги, хранящиеся на ней, будут похищены.