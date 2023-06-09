Россиянам раскрыли полезные блюда в фастфуд-заведениях

Она утверждает, что в меню фастфуда встречаются полезные блюда: мясо на гриле, салаты и смузи.

Блюда в фастфуд-ресторанах готовят в течение нескольких минут после заказа, а меню обычно состоит из ограниченного количества позиций: бургеры, картофель фри, наггетсы.

Большая часть еды в таких заведениях калорийна и содержат не так много полезных для здоровья веществ. Однако, по словам Богатовой, некоторая пища всё же может быть полезной, особенно если заказывать её с умом.

Салаты со свежими овощами — листовым салатом, шпинатом, помидорами и огурцами — низкокалорийны и богаты витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Некоторые рестораны фастфуда предлагают меню с мясом и рыбой, приготовленными на гриле без добавления жира.

Такие блюда могут быть более здоровыми и содержать меньше калорий, чем их жареные или обжаренные варианты.