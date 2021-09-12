Россиянам раскрыли признаки отравления арбузом или дыней

По его словам, изначально ни одна, ни другая ягода не могут быть отравленными. Другое дело, если в них случайно (или даже специально) попало некое химическое вещество. То же могло произойти при использовании слишком большого количества удобрений, передаёт «Говорит Москва».

Что же до непосредственно симптомов отравления, то в первую очередь человек сталкивается с рвотой и диареей. Затем проявляются общие симптомы интоксикации, такие как подъём температуры и общая слабость.

Если вы или ваши знакомые попали в такую ситуацию, Покровский советует промыть желудок. Достаточно выпить тёплой воды и вызвать рвоту.