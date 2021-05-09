Россиянам рассказал о бессмысленных медицинских процедурах

Врач отметил, что традиционная медицина не имеет абсолютно бесполезных манипуляций. В то же время, есть медицинские процедуры, которыми вредно злоупотреблять. В число таких вошло промывание носа морской водой. Несмотря на то, что оно может повлиять и положительно, чрезмерное увлечение им чревато вымыванием естественной микрофлоры, что негативно скажется на слизистой оболочке.

Также Серебрянский прокомментировал влияние физиопроцедур на организм. По его словам, они не вредят здоровью, однако особой пользы тоже не приносят. Что касается биологически активных добавок, нужды в них для здорового человека, который хорошо питается — нет.

“Если вы обратились к доктору с ОРВИ, а он порекомендовал вам целый комплекс витаминных добавок, скорее всего это просто пожелание и добавки не будет иметь принципиального воздействия на ваше здоровье”, — отметил врач.

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