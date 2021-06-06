Россиянам рассказали, чем чреват отказ от соли

По словам врача, чрезмерное количество, равно как и дефицит соли, негативно сказывается на состоянии здоровья. В частности, при употреблении большого количества соли можно спровоцировать повышение кровяного давления, что, в свою очередь, вредит сердцу и сосудам. В то же время, ограничив потребление соли можно столкнуться с дефицитом содержащихся в ней натрия и хлора, что чревато головными болями, головокружением, снижением давления, проблемами с пищеварением, а также слабостью.

“Соль нам нужна. Другой момент, что избыток соли может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому все должно быть дозированно. Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно”, — предупредила врач.