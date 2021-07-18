Россиянам рассказали, чем чревато автоподключение к Wi-Fi

Герасимов предупредил, что мошенники могут создавать поддельную точку доступа с аналогичным легитимной точке названием. В зоне риска те устройства, на которых стоит автоматическое подключение к открытым Wi-Fi-сетям.

“Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится. После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.”, — объяснил Герасимов.