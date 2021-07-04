Россиянам рассказали, чем чревато использование приложений для знакомств

Так, пользователи приложений для знакомств подвергаются цифровым опасностям, в частности, связанным с приватностью. В этой связи эксперты рекомендуют публиковать минимальное количество персональных данных, поскольку эта информация может быть использована злоумышленниками для преследования.

Также мошенники могут рассылать в приложениях знакомств фишинговые ссылки на оплату якобы билетов в кино, что, естественно, приводит к снятию суммы, которая превышает оговоренную.

Источники отмечают, что с проблемами могут столкнуться и те пользователи, которые и вовсе не создавали профиль в соответствующих приложениях. Поддельные страницы за них могут создавать знакомы — в отместку или в качестве розыгрыша.