Россиянам рассказали, чем чревато хранение паролей в браузере

Наука и технологии
Сегодня в 15:08
Россиянам рассказали, чем чревато хранение паролей в браузереВсе данные могут оказаться в руках у мошенников
Директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с журналистами РИА Новости, почему не стоит хранить пароли в браузере.
Так, несмотря на всю удобность хранения встроенной в браузер функции автосохранения паролей — эта функция сопряжена с рисками. В частности, такие пароли могут оказаться в доступе у мошенников.
“Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами”, — предупредил специалист.
Он также отметил, что кроме логинов и паролей фиксироваться могут еще и номера банковских карт и коды CVC/CVV, что в случае утечки чревато потерей денег.