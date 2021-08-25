Россиянам рассказали, чем чревато хранение паролей в браузере

Так, несмотря на всю удобность хранения встроенной в браузер функции автосохранения паролей — эта функция сопряжена с рисками. В частности, такие пароли могут оказаться в доступе у мошенников.

“Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами”, — предупредил специалист.

Он также отметил, что кроме логинов и паролей фиксироваться могут еще и номера банковских карт и коды CVC/CVV, что в случае утечки чревато потерей денег.