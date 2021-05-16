Россиянам рассказали, чем чревато принятие новых правил WhatsApp

Сообщается, что введение новых правил WhatsApp обусловлено намерениями Facebook максимально заработать денег на имеющихся у компании данных о клиентах. В то же время, специалист отметил, что пользователи могут лишиться возможности восстановить учетную запись, если ограничат доступ к приложению.

“Изменений в других мессенджерах ожидать не стоит. Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей”, — поделился Зыков.

Эксперт считает, что большая часть пользователей согласится с новыми правилами конфиденциальности WhatsApp. Другие мессенджеры, по мнению Зыкова, не станут следовать примеру WhatsApp.