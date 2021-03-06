Россиянам рассказали, чем чревато регулярное переедание

По словам специалиста, частое злоупотребление едой может спровоцировать нарушение работы системы пищеварения. Более того, если своевременно не прекратить переедать, можно столкнуться с лишним весом и увеличением размеров желудка. Причем желудок может стать настолько большим, что необходима будет операция.

”У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у людей худых. У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится”, – поделилась Бережная.