Россиянам рассказали, чем чревато совмещение алкоголя и таблеток

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Сегодня в 12:49
Россиянам рассказали, чем чревато совмещение алкоголя и таблетокВплоть до смерти
Врач Юрий Киселев поделился подробностями о последствиях одновременного употребления таблеток и алкоголя.
Специалист отметил, что в данном случае речь будет идти об относительно безопасных долях спиртного — для мужчин таковой считается 1-2 единиц в день, а для женщин — не более одной единицы в день.
Так, по словам Киселева, во время приема антимикробных препаратов метронидазол и тинидазол употреблять спиртное запрещено, поскольку закончится это может смертью. Серьезные осложнения можно спровоцировать при совмещении алкоголя и антибиотиков линезолид и доксициклин.
“При неудачном совпадении ряда факторов последствия совмещения таких лекарств с алкоголем могут быть фатальными — например, может произойти остановка дыхания”, — поделился Киселев последствиями совмещения алкоголя и действующих на центральную нервную систему препаратов.