Россиянам рассказали, чем чревато совмещение алкоголя и таблеток

Специалист отметил, что в данном случае речь будет идти об относительно безопасных долях спиртного — для мужчин таковой считается 1-2 единиц в день, а для женщин — не более одной единицы в день.

Так, по словам Киселева, во время приема антимикробных препаратов метронидазол и тинидазол употреблять спиртное запрещено, поскольку закончится это может смертью. Серьезные осложнения можно спровоцировать при совмещении алкоголя и антибиотиков линезолид и доксициклин.