Россиянам рассказали, чем могут быть опасны QR-коды

Эксперт по безопасности Александр Власов предупредил о возможном использовании мошенниками QR-кодов для обмана граждан. Он отметил, что при совершении покупок существует риск сканировать поддельные QR-коды, созданные злоумышленниками, что может привести к неправильной оплате.

Поддельные QR-коды могут направить деньги прямо в карман мошенникам, а не на покупку товара, что приводит к финансовым потерям. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется использовать наличные в малоизвестных магазинах и обращаться только к проверенным онлайн-площадкам.

Власов также советует быть осторожными с ссылками на сайты, обещающие большие скидки, и предлагает самостоятельно проверять акции на официальных ресурсах. Предупреждение об использовании технологий искусственного интеллекта для мошенничества также было ранее дано гражданам, чтобы они были более бдительными при общении в интернете.