Россиянам рассказали, чем опасен отказ от мяса во время пандемии

Специалист напомнила, что для поддержания крепкого здоровья важно полноценное, регулярное питание. В то же время, ограничив прием определенных продуктов человек рискует спровоцировать недостаток витаминов, веществ и минералов. Это, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета. Таким образом увеличивается вероятность инфицирования различными болезнями, в числе которых и COVID-19.

По словам врача, люди, решившие отказаться от продуктов животного происхождения, могут столкнуться с дефицитом таких витаминов, как В2 и В12. Кроме того, у них также может наблюдаться недостаток поступления полиненасыщенных жирных кислот. Отсутствие в рационе белковых веществ может привести к разрушению клеток организма и сбоям работы органов.

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