Россиянам рассказали, чем опасна шаровая молния

Шаровая молния представляет серьёзную опасность для людей из-за возможности взрыва, удара током и возгорания объектов. Физики из МГУ провели эксперименты, чтобы разобраться, из чего состоят эти явления.

Исследователи предполагают, что шаровые молнии — это облака испарившегося грунта, заключённые в твёрдую оболочку после удара молнии. Такие шары могут взрываться из-за давления внутри оболочки, вызывая опасные последствия.

Кроме того, внутри шаровых молний содержится раскалённый газ, который может вызвать ожоги и возгорание окружающих объектов. Эти открытия подтверждают свидетельства людей, сталкивавшихся с этим феноменом на практике.