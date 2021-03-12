Россиянам рассказали, чем опасно длительное ношение наушников

Так, по словам специалиста, длительное нахождение наушников в ушах может спровоцировать развитие грибкового отита или отомикоза. Вероятность этого выше у пользователей слуховых аппаратов или же у тех, кому по работе необходимо на протяжении длительного времени пользоваться наушниками.

Помимо прочего наушниками можно протолкнуть вглубь уха серу, которая может прилипнуть к барабанной перепонке с последующим формированием пробки. Сперва это приведет к заложенности уха, а затем к контактному отиту.

Также не стоит забывать о вреде наушников и для слуха.

”Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать”, – предупредил врач.