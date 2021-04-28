Россиянам рассказали, чем опасно красить яйца на Пасху

Об этом эксперт рассказал в рамках интервью 360tv.ru. Так, по словам Белкова, не представляют угрозу для здоровья пищевые красители для яиц, которые доступны в любых продуктовых магазинах. В то же время, химик предостерег от покраски яиц обычными красками и маркерами. Причем некоторые окрашивают ими не пустую скорлупу, а вареное яйцо. Опасность заключается в том, что пигменты способны проникнуть сквозь оболочку и пропитать таким образом белок опасными для употребления веществами.

Также специалист прокомментировал способ покраски яиц посредством растений. По его словам, в данном случае необходимо понимать, что растительное сырье богато биоактивными веществами, которые могут быть не до конца изучены с точки зрения безопасности.

“Если синтетические красители изучены и угроз не представляют, то в каком-нибудь цветочке вполне может содержаться что-то способное нанести вред. И если говорить с точки зрения рисков в процентном отношении, то красить неизученными растениями все-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской”, — предостерег Белков.