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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 20:07
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Россиянам рассказали, чем опасны аккумуляторы смартфонов

А также батареи электрокаров
Эксперт рассказал, в чём главная опасность литий-ионных аккумуляторов
Россиянам рассказали, чем опасны аккумуляторы смартфонов
© Kumpan Electric

Популярность устройств на литий-ионных аккумуляторах растёт, но с ней возрастает и риск возгорания. Литиевые батареи горят сильно и быстро, а погасить такой огонь очень сложно. Эксперты рекомендуют отойти в сторону и вызвать пожарных, если произошло возгорание устройства.

Даже смартфоны могут стать причиной пожара, если они перегреваются. Поэтому спать с такими устройствами в постели не стоит. Лучше держать их на улице или в гараже, особенно, если это электросамокаты, которые могут вызвать серьёзный пожар.

Есть несколько причин, почему литиевые аккумуляторы могут загореться: механическое повреждение, неправильное использование и производственный брак. Для безопасности разрабатываются специальные материалы, которые помогают предотвратить пожар и защищают устройства и людей от опасности.