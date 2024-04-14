Россиянам рассказали, чем опасны аккумуляторы смартфонов

Популярность устройств на литий-ионных аккумуляторах растёт, но с ней возрастает и риск возгорания. Литиевые батареи горят сильно и быстро, а погасить такой огонь очень сложно. Эксперты рекомендуют отойти в сторону и вызвать пожарных, если произошло возгорание устройства.

Даже смартфоны могут стать причиной пожара, если они перегреваются. Поэтому спать с такими устройствами в постели не стоит. Лучше держать их на улице или в гараже, особенно, если это электросамокаты, которые могут вызвать серьёзный пожар.

Есть несколько причин, почему литиевые аккумуляторы могут загореться: механическое повреждение, неправильное использование и производственный брак. Для безопасности разрабатываются специальные материалы, которые помогают предотвратить пожар и защищают устройства и людей от опасности.