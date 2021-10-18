Россиянам рассказали, чем опасны лекарства от бессонницы, и как засыпать без них

Так, по словам врача, к минусам таких таблеток можно отнести непродолжительный эффект, а также привыкание. Помимо прочего они имеют ряд побочных эффектов.

Здоровой альтернативой таким таблеткам специалист назвала засыпание и пробуждение в одно и то же время. Положительное влияние на биологические часы оказывается и с помощью душа или ванны за два часа до сна. Способствовать сну может также физическая активность, например плавание, бег, танцы или занятия в спортзале за два часа до сна.

Помимо прочего, чтобы не навредить процессу засыпания стоит отказаться от употребления тяжелой еды перед сном, отдав предпочтение легкому перекусу и чаю с ромашкой. При бессоннице можно также попробовать почитать книгу или послушать спокойную музыку.

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