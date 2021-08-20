Россиянам рассказали, чем питаться после перенесенного COVID-19

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Россиянам рассказали, чем питаться после перенесенного COVID-19От орехов до овсянки
РИА Новости взяло интервью у эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой, в рамках которого она поделилась с россиянами рационом, которого нужно придерживаться после перенесенного коронавируса.
“Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты”, — предупредила специалист.
Она обратила внимание пользу необработанных или цельнозерновых продуктов, в числе которых овсянка, гречка, рис, перловка и булгур. Они имеют в составе витамины группы В и оснащены большим количеством пищевых волокон, которые нужны для здоровья желудочно-кишечного тракта.
Полезными веществами и витаминами богаты нут, фасоль и чечевица. В рационе необходимо иметь еще и фрукты, ягоды, салатные листья, зелень, рыбу, растительные масла, а также орехи.