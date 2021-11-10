Россиянам рассказали, чем так полезна красная икра

Россиянам рассказали, чем так полезна красная икраНо не стоит ей злоупотреблять
Нутрициолог объяснила, что красная икра источник таких витаминов как A, E, D, B. В ней также содержатся микроэлементы, среди них – калий, фосфор, хлор, марганец, а также кальций, йод, медь и железо. Кроме того, красная икра — источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, фолиевой кислоты, лецитина и белка.
Екатерина уточнила, что икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет. Кальций полезен для костей, волос и ногтей. Кроме того, продукт положительно сказывается на артериальном давлении, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В продукте содержится лецитин, которые нужен для нервной системы и мозговой деятельности, спортсмены могут использовать ее как источник необходимых аминокислот.
При этом продукт нельзя есть много: суточная доза — чайная ложка. “В икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя”, — подчеркнула Муравская.