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Россиянам рассказали, чем так полезна красная икра

Но не стоит ей злоупотреблять
Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, чем красная икра полезна для сердца и сосудов, а также каким образом она укрепляет иммунитет.
Россиянам рассказали, чем так полезна красная икра

Нутрициолог объяснила, что красная икра источник таких витаминов как A, E, D, B. В ней также содержатся микроэлементы, среди них – калий, фосфор, хлор, марганец, а также кальций, йод, медь и железо. Кроме того, красная икра — источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, фолиевой кислоты, лецитина и белка.

Екатерина уточнила, что икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет. Кальций полезен для костей, волос и ногтей. Кроме того, продукт положительно сказывается на артериальном давлении, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В продукте содержится лецитин, которые нужен для нервной системы и мозговой деятельности, спортсмены могут использовать ее как источник необходимых аминокислот.

Екатерина Муравская
Нутрициолог

При этом продукт нельзя есть много: суточная доза — чайная ложка. “В икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя”, — подчеркнула Муравская.

Источник: РИА спорт
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