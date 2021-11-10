Россиянам рассказали, чем так полезна красная икра

Нутрициолог объяснила, что красная икра источник таких витаминов как A, E, D, B. В ней также содержатся микроэлементы, среди них – калий, фосфор, хлор, марганец, а также кальций, йод, медь и железо. Кроме того, красная икра — источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, фолиевой кислоты, лецитина и белка.



Екатерина уточнила, что икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет. Кальций полезен для костей, волос и ногтей. Кроме того, продукт положительно сказывается на артериальном давлении, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.