Россиянам рассказали, что делать при переводе денег не на ту карту

Специалист отметил, что самым простым методом избежать подобной проблемы является тщательная проверка реквизитов платежа. Однако если перевод не на ту карту уже произошел, следует уведомить банк о неправильном переводе средств. Ряд банков занимаются такими проблемами удаленного, однако есть и те, которым для этого необходимо заявление на возврат перевода. Получив информацию о некорректном переводе банк может связаться с банком, в котором открыт счет ошибочного получателя, предлагая ему добровольно вернуть деньги.

Кроме того, можно связаться с ошибочным получателем напрямую, попросив вернуть средства назад. В противном случае отправитель вынужден будет возвращаться деньги в суде.