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Россиянам рассказали, что делать при утечке личных данных
Полезно знать каждому пользователю сети
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого россиянам рассказали, что делать при утечке личных данных. Так, по словам управляющего партнера юридической группы Novator Вячеслава Косакова, в случае утечки персональной информации следует выполнить одновременно несколько действий, а именно подать жалобу в контролирующие органы, а также минимизировать риски, которые могут возникнуть в связи с утечкой.
Эксперт также отметил, что при некоторых утечках приемлемой мерой может считаться даже смена паспорта. ”Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты”, — поделился Косаков.
Также он отметил, что для проверки безопасности данных на сегодняшний день существуют различные сервисы. Однако забывать о мерах осторожности при выборе определенной платформы - не стоит, поскольку и они могут оказаться мошенниками.