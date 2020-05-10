Россиянам рассказали, что делать при утечке личных данных

Эксперт также отметил, что при некоторых утечках приемлемой мерой может считаться даже смена паспорта. ”Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты”, — поделился Косаков.

Также он отметил, что для проверки безопасности данных на сегодняшний день существуют различные сервисы. Однако забывать о мерах осторожности при выборе определенной платформы - не стоит, поскольку и они могут оказаться мошенниками.