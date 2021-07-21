Россиянам рассказали, что делать при зависании компьютера

В материале издание отмечается, что если компьютер начал виснуть и замедляться во время выполнения задач, для которых требуется высокая нагрузка — необходимо дать ему время, как минимум минуту.

“Повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера, виновата может быть система охлаждения. Если ожидание нескольких минут не помогло, убедитесь, что у вас нормально работает мышь. Быть может, у неё плохой контакт, или садятся батарейки в беспроводной мыши. Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит”, — сообщил Тимофеев.

Также специалист обратил внимание, что работа за компьютером зачастую идет об руку с использованием интернета и браузера. В этой связи, даже если виснет одна из страниц из сети, пользователям может показаться, что виснет весь компьютер.

Одним из наиболее частых способов реанимировать зависший компьютер является одновременное нажатие клавиш Ctrl + Alt + Del — эта комбинация открывает системное меню и позволяет закрыть через диспетчер задач проблемное ПО.