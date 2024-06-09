Россиянам рассказали, что делать в случае потери смартфона в отпуске

Современный смартфон стал не только средством связи, но и мобильным банком и офисом на ходу. Однако утеря или кража такого устройства могут привести к серьёзным проблемам. Как избежать неприятностей в такой ситуации, объяснил Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

Первым шагом при потере смартфона стоит заблокировать его удалённо. Это можно сделать через сервис «Найти устройство» или официальный сайт производителя. После этого следует связаться с оператором связи, чтобы заблокировать SIM-карту и предотвратить злоупотребление вашим номером.

Также важно проверить все учётные записи на предмет несанкционированного доступа и изменить пароли. При необходимости обратитесь в полицию, чтобы зарегистрировать утерю устройства и, возможно, его восстановить. Независимо от опыта потери смартфона, следует уделить внимание мерам безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и регулярное создание резервных копий данных.