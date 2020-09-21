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Россиянам рассказали, что лучше указывать в примечании при переводе средств на карту
И чего лучше не указывать
Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал россиянам, что лучше указывать в примечании при переводе средств на карту. Также эксперт поделился, чего точно не стоит отмечать в данном случае.
Так, по словам эксперта, лучше всего при отправке средств напечатать в окне “назначение платежа” слово “дарение” или же любое другое слово, которое связано с подарком. Редин рассказал, почему именно эти слова стоит использовать при перечислении средств:
Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются.
В то же время, в число слов, которые точно не стоит указывать при перечислении денег, входят те, что связаны с терроризмом или наркотическими веществами.