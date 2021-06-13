Россиянам рассказали, что не нужно делать при похудении

Так, первой ошибкой худеющих врач назвал отсутствие знаний в области энергетической ценности продуктов. Это приводит к тому, что люди покупают полезные продукты, но поскольку не осведомлены об их калориях, съедают больше, чем следовало бы.

“Обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры", обусловленный тем, что он сократил содержание сахара процентов на десять. Но ведь он при этом увеличил содержание жира или наоборот”, — поделился врач.

Еще худеющим не стоит быстро переходить на новый рацион, поскольку при таком подходе велика вероятность сорваться уже через два-три дня. Также не стоит при похудении и полагаться лишь на физическую активность. Он отметил, что данный способ неэффективен, ввиду того, что результаты данного похудения легко потерять.