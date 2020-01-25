Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении симптомов нового вируса

”Если у человека температура и кашель и нет насморка, надо в первую очередь начать любую противовоспалительную терапию: принимать все таблетки, которые есть дома - анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры, это замедляет развитие вируса”, - сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов. Кроме того, необходимо незамедлительно обратиться в местную службу Санэпиднадзора для сдачи анализов, а также обнаружения источника данного состояния.

В целях профилактики специалисты рекомендуют тщательно соблюдать гигиенические меры, в частности носить маску, промывать руки. Также врачи посоветовали повременить с посещением многолюдных мероприятий, а также избегать контактов с незнакомыми людьми, поскольку “неизвестно, они заражены, или нет”.