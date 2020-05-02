Россиянам рассказали, что нужно взять с собой при госпитализации с коронавирусом

Так, специалисты отметили, что лучше всего держать большую часть денег непосредственно на банковской карте, нежели в виде наличных. По словам экспертов, из гаджетов можно взять с собой не только смартфон или планшет, но и ноутбук и электронную книгу, не забыв при этом все зарядные устройства к ним.

Эксперты отметили, что на фоне распространения коронавируса, к экстренной госпитализации лучше всего готовиться заранее, заблаговременно собрав необходимый комплект вещей. В число таких вещей входят как документы, в частности паспорт или другое удостоверение личности, страховой полис, а также предметы личной гигиены - антисептик, мыло, полотенца, сменная одежда, обувь и прочие.

Кроме того, необходимо также подготовить лекарственные препараты, в частности таблетки от расстройства пищеварения, аллергии, простуды, а также обезболивающие средства. Также стоит взять с собой посуду для личного пользования.